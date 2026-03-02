С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой

Под Одессой задержали троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетний. Один из злоумышленников попытался покончить с собой после задержания. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пытались напоить

История разворачивалась в одном из сел поодаль от города Белгород-Днестровский в Одесской области. По версии областной прокуратуры, преступление произошло 28 февраля. Зачинщиком называют 25-летнего местного жителя.

Пострадавшей 16 лет. Перед изнасилованием зачинщик пытался напоить ребенка алкоголем.

«Знакомый 25-летний мужчина вызвал 16-летнюю девушку из дома под предлогом разговора. Вместе с ним были еще двое незнакомцев. Силой затащил в авто, увез в неизвестное жилье. Предлагал алкоголь. Угрожал применить физическую силу, а затем изнасиловал», — рассказали в надзорном ведомстве.

Свидетели или подельники?

В отношении подозреваемого в насилии завели уголовное дело по двум статьям: о подозрении в незаконном лишении свободы и изнасиловании несовершеннолетнего лица.

«Прокуратура будет ходатайствовать об избрании причастного к преступлению меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», — сообщили в одесской прокуратуре.

Двум другим подозреваемым пока не предъявлены обвинения. Сейчас они находятся в статусе свидетелей. Экспертиза установит, были ли они подельниками.

С ножницами на полицейского

По данным издания «Блокнот Одесса», уголовное разбирательство все-таки ведется по статье о групповом изнасиловании. Кроме того, по результатам задержания в деле могут появиться новые криминальные эпизоды.

«Блокнот Одесса» пишет, что во время следственных действий в отделении полиции один из задержанных, 26-летний мужчина, неожиданно напал на полицейского: он ранил сотрудника в руку канцелярскими ножницами. После этого злоумышленник попытался свести счеты с жизнью.

Другой фигурант при обыске оказывал активное сопротивление и пытался уничтожить улики.

Пострадавшая девушка сейчас находится в безопасности. С ней работают психологи.

