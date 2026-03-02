Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:38

Мать забетонировали, а деда и внука выселяют: дикая история из-под Ростова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Под Ростовом-на-Дону 25 февраля похоронили 45-летнюю местную жительницу. Тело Анны Калюжной для захоронения пришлось извлекать из застывшей бетонной смеси. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Сын с аутизмом и отец после инсульта

Калюжная жила в городе Гуково Ростовской области. Вся ее жизнь была посвящена заботе о родных: 18-летнем сыне с аутизмом и 65-летнем отце, который пережил два инсульта.

Бывшая одноклассница Анны Марина Мирошниченко рассказала aif.ru, что первый муж, от которого девушка родила сына, был алкоголиком. Ни он, ни свекровь не признали родившегося мальчика.

«У сына с рождения аутизм, он инвалид. С отцом и бабушкой парню явно не повезло. Ее бывший муж — алкоголик. Никакого участия в воспитании сына он не принимал. Не так давно Жене исполнилось 18 лет. Аня пожаловалась, что все ее знакомые и друзья поздравили ребенка с праздником, а бывший муж и свекровь забыли. Так обидно ей было», — делится Марина.

Забетонировал

Во второй половине февраля Анна внезапно пропала. Друзья пытались выяснить ее местонахождение, но безуспешно. За дело взялись полицейские и установили, что женщина отправилась на встречу с мужчиной, с которым общалась на сайте знакомств.

По словам близкой подруги Татьяны, свидание закончилось трагедией.

«Они пообщались, и Аня поехала к нему на свидание. Не вернулась. Он убил ее и забетонировал в подвале», — поделилась Татьяна.

Семья оказалась на улице

В Гуково местные жители собрали 54 тыс. рублей на поддержку семьи Анны, которая оказалась в критической ситуации: они жили в съемной квартире, и хозяйка потребовала освободить жилье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец Евгения, по словам Татьяны, отказался принять сына. Бабушка заняла аналогичную позицию. Сейчас Татьяна пытается разобраться с документами на комнату, которую Анна успела выбить для сына как для инвалида.

«Она успела выбить Жене комнату, но, видимо, не до конца. То есть документы на недвижимость я у подруги нашла, но нужно будет уточнить. Займусь этим, потому что надо парня с дедушкой определить куда-то побыстрее. Жилья у них нет. Пока сложно о чем-то думать, потому что только сегодня похоронили Аню. Надеюсь, что поскорее разберемся с этим», — добавляет Татьяна.

Самый тяжелый вопрос — как сообщить Евгению о смерти матери? Близкие откладывают этот разговор: они опасаются, что известие станет для молодого человека с инвалидностью непосильным ударом.

Подозреваемый тем временем задержан и заключен под стражу.

