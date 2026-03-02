Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами

Злоумышленники могут переоформить сим-карту и получить доступ к текстовым сообщениям и сервисам россиян, подтвердив номер телефона через смс, сообщил РИА Новости директор департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин. Как пояснил эксперт, в некоторых моделях сим-карт отсутствуют дополнительные уровни контроля для служебных сообщений оператора, предназначенных для удаленного управления. При определенных условиях такие уведомления могут быть использованы в противоправных целях.

Один из наиболее распространенных механизмов мошенничества — незаконный перевыпуск сим-карты у оператора связи, — рассказал Ларин.

Эксперт уточнил, что пользователь может не сразу заметить переоформление сим-карты, так как привык пользоваться другими каналами связи. В это время злоумышленник получает контроль над номером, доступ к сообщениям банков и торговым площадкам.

Для повышения безопасности номера специалист рекомендует установить PIN-код, подключить у оператора дополнительную защиту перевыпуска, использовать современные сим-карты и уничтожать старые экземпляры при смене устройства.

