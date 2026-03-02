Володин призвал оперативнее реагировать на новые уловки мошенников

В России необходимо оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования для защиты граждан страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба парламента, борьба с кибермошенничеством является одним из ключевых направлений в работе депутатов, поскольку от этого зависит безопасность граждан и сохранность их сбережений.

Важно оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, в том числе совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования, — сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что профильные комитеты готовят к процедуре второго чтения еще ряд законопроектов в этой сфере. В частности, предлагается установить дополнительные меры по пресечению вывода похищенных денег, ограничить количество банковских карт для одного гражданина, а также ввести обязательную маркировку международных звонков. Кроме того, на рассмотрении находятся законопроекты, усиливающие административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности обратили внимание, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. Они предупредили покупательниц, что после оплаты можно остаться как без денег, так и без подарка.