Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:33

Володин призвал оперативнее реагировать на новые уловки мошенников

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования для защиты граждан страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит пресс-служба парламента, борьба с кибермошенничеством является одним из ключевых направлений в работе депутатов, поскольку от этого зависит безопасность граждан и сохранность их сбережений.

Важно оперативно реагировать на новые вызовы и ухищрения злоумышленников, в том числе совершенствуя законодательную базу и методы правового реагирования, — сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что профильные комитеты готовят к процедуре второго чтения еще ряд законопроектов в этой сфере. В частности, предлагается установить дополнительные меры по пресечению вывода похищенных денег, ограничить количество банковских карт для одного гражданина, а также ввести обязательную маркировку международных звонков. Кроме того, на рассмотрении находятся законопроекты, усиливающие административную и уголовную ответственность за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам.

Ранее эксперты в сфере кибербезопасности обратили внимание, что мошенники начали обманывать россиянок с доставкой цветов и подарков от якобы тайных поклонников перед 8 Марта. Они предупредили покупательниц, что после оплаты можно остаться как без денег, так и без подарка.

Вячеслав Володин
Госдума
мошенники
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.