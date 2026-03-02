Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:56

Володин объяснил, почему Путин стал главным преимуществом России

Володин назвал Путина преимуществом России в эпоху конфликтов

Владимир Путин
Преимуществом России в эпоху глобальной напряженности и военных конфликтов является институт сильной президентской власти в лице главы страны Владимира Путина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Политик отметил, что в 1990-е годы Запад пытался дестабилизировать страну через насаждение демократических стандартов и рыночных моделей, но эти планы провалились.

Наше преимущество — это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы. <...> Наше преимущество — президент [Владимир] Путин, сплоченность вокруг него граждан России, — высказался глава ГД.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что президент из соображений порядочности не дает санкций на удары по центру Киева. По словам экс-главы правительства, лидера страны не раз призывали нанести удар по правительственному кварталу, но политик отверг такой вариант действий из-за собственных моральных принципов.

Кроме того, стало известно, что Путин на текущей неделе проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Президент также посетит ежегодное заседание коллегии МВД и встретится с членами кабинета министров. Глава государства продолжит взаимодействие с руководителями регионов. В графике могут появиться и иные международные контакты.

