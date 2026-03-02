Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:07

Европейская страна пообещала защитить обиженных Ираном союзников

МИД Франции: Париж готов участвовать в защите стран на Ближнем Востоке

Жан-Ноэль Барро Жан-Ноэль Барро Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франция готова участвовать в защите дружественных стран на Ближнем Востоке, пострадавших от ударов со стороны Ирана, сообщили в МИД страны. Глава ведомства Жан-Ноэль Барро упомянул Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну. В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите, — сказал министр.

Ранее Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении потребовали от Ирана немедленно прекратить наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран охарактеризовали эти атаки как «бесцеремонные» и предупредили, что в противном случае против Тегерана будут предприняты военные меры. В коммюнике, распространенном правительством ФРГ, подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон готовы сделать все необходимое для защиты безопасности своих партнеров в регионе.

Франция
Иран
Ближний Восток
союзники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию евро и рубли
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Сын и жена премьер-министра Израиля сбежали из страны
«Госуслуги» могут стать щитом для продавцов авто от мошенников и штрафов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.