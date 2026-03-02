Европейская страна пообещала защитить обиженных Ираном союзников

Франция готова участвовать в защите дружественных стран на Ближнем Востоке, пострадавших от ударов со стороны Ирана, сообщили в МИД страны. Глава ведомства Жан-Ноэль Барро упомянул Бахрейн, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

Франция выражает свою полную поддержку и солидарность дружественным странам, которые стали целью ракетных ударов и атак беспилотников КСИР и были втянуты в войну. В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите, — сказал министр.

Ранее Франция, Германия и Великобритания в совместном заявлении потребовали от Ирана немедленно прекратить наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Лидеры трех стран охарактеризовали эти атаки как «бесцеремонные» и предупредили, что в противном случае против Тегерана будут предприняты военные меры. В коммюнике, распространенном правительством ФРГ, подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон готовы сделать все необходимое для защиты безопасности своих партнеров в регионе.