Сильный взрыв прогремел в восточной части Тегерана

Мощный взрыв прогремел в восточной части Тегерана, сообщает агентство ISNA. Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кередж, Кум и Урмия. Источник отметил, что это четвертая ночь американо-израильских ударов, которые нацелены на разные места по всему Ирану, включая столицу.

Сейчас на востоке Тегерана был слышен сильный взрыв, — уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции запустили более 40 ракет по американским и израильским целям. В пресс-службе КСИР отметили, что военные провели 17-й этап операции «Правдивое обещание — 4».

До этого стало известно, что боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана в субботу, 28 февраля. Тегеран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.