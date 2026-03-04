Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:49

Сильный взрыв прогремел в восточной части Тегерана

Фото: Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный взрыв прогремел в восточной части Тегерана, сообщает агентство ISNA. Бомбардировкам подверглись также города Исфахан, Кередж, Кум и Урмия. Источник отметил, что это четвертая ночь американо-израильских ударов, которые нацелены на разные места по всему Ирану, включая столицу.

Сейчас на востоке Тегерана был слышен сильный взрыв, — уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции запустили более 40 ракет по американским и израильским целям. В пресс-службе КСИР отметили, что военные провели 17-й этап операции «Правдивое обещание — 4».

До этого стало известно, что боевой дрон атаковал американскую базу вблизи международного аэропорта Багдада. После этого на объекте раздались взрывы. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана в субботу, 28 февраля. Тегеран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

взрывы
Иран
Тегеран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
В Совфеде поставили диагноз Украине из-за амбиций Усика
Раскрыты подробности о найденном в Петербурге подростке
Рогов объяснил причину информационных атак со стороны Украины
Медсестра сказочно разбогатела после падения с кровати
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.