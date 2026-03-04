«Вероломное нападение»: Лукашенко осудил атаку США и Израиля на Иран Лукашенко: вероломное нападение Израиля и США на Иран неприемлемо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вероломным и неприемлемым нападение Израиля при поддержке США на Иран, передает агентство БелТА. Глава государства в ходе встречи с иранским послом в республике Алирезой Санеи заявил, что погибли ни в чем не повинные люди.

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети, — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, республика особенно чувствительна к военным конфликтам, поскольку исторически оказалась в центре многих войн, унесших миллионы жизней. Лукашенко отметил, что Белоруссия на генетическом уровне отвергает войну, хорошо зная ее цену.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке беспрецедентной трагичностью. По ее словам, регион переживает чудовищный момент в истории, в частности из-за крупного масштаба конфликта и числа жертв.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссии восприняли с болью и скорбью гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аятолла получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства, уточнил президент.