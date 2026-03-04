Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:49

«Вероломное нападение»: Лукашенко осудил атаку США и Израиля на Иран

Лукашенко: вероломное нападение Израиля и США на Иран неприемлемо

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вероломным и неприемлемым нападение Израиля при поддержке США на Иран, передает агентство БелТА. Глава государства в ходе встречи с иранским послом в республике Алирезой Санеи заявил, что погибли ни в чем не повинные люди.

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, прежде всего дети, — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, республика особенно чувствительна к военным конфликтам, поскольку исторически оказалась в центре многих войн, унесших миллионы жизней. Лукашенко отметил, что Белоруссия на генетическом уровне отвергает войну, хорошо зная ее цену.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке беспрецедентной трагичностью. По ее словам, регион переживает чудовищный момент в истории, в частности из-за крупного масштаба конфликта и числа жертв.

До этого Лукашенко заявил, что Белоруссии восприняли с болью и скорбью гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аятолла получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства, уточнил президент.

Александр Лукашенко
Иран
Израиль
США
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Юрист раскрыл последствия использования чужого Wi-Fi
Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде
Депутат назвал последствия для Украины после атаки на российские газовозы
Вооруженные хулиганы напугали россиян с собаками без намордников
Минобороны разработало проект указа о новых мерах поддержки добровольцев
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.