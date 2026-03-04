Москва выступила с призывом по ситуации на Ближнем Востоке

Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве,
Мы выступаем за немедленное прекращение боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия при обеспечении интересов безопасности всех государств региона, — заявила она на брифинге.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек.
До этого МИД России сообщил, что Москва призывает к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению споров посредством дипломатических мер, опирающихся на устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия.