04 марта 2026 в 12:17

Москва выступила с призывом по ситуации на Ближнем Востоке

Захарова: Россия призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия выступает за немедленное прекращение всеми сторонами боевых действий на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, нет сомнений в том, что «иранская угроза» — лишь предлог для свержения строя в неугодном США государстве,

Мы выступаем за немедленное прекращение боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе устава ООН и договора о нераспространении ядерного оружия при обеспечении интересов безопасности всех государств региона, — заявила она на брифинге.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек.

До этого МИД России сообщил, что Москва призывает к немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению споров посредством дипломатических мер, опирающихся на устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Россия
Мария Захарова
Иран
Ближний Восток
