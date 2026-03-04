Призывники массово столкнулись с ограничениями после неявки по повестке

Призывники из разных городов России начали массово получать уведомления об ограничениях за неявку по повестке в военкомат, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет о жителях Калининграда, Челябинска, Краснодара, Красноярска и Кузбасса.

Как уточнил канал, один из призывников получил повестку еще в ноябре 2025 года, но так и не явился в военкомат. Вскоре ему запретили управлять и регистрировать транспортное средство, оформлять статус индивидуального предпринимателя и самозанятость, а также приобретать недвижимость. Помимо этого, россиянину запретили выезжать из страны.

Все перечисленные ограничения для уклонистов закреплены на законодательном уровне. При этом за неявкой в военкомат также может последовать запрет на оформление кредитов.

Ранее зампрокурора Любинского района Омской области, член регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров напомнил, что россияне, которые состоят на воинском учете, обязаны оперативно информировать военкомат о ключевых изменениях в своей жизни. В частности, уведомлять государственные органы необходимо при смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на новую должность или при изменении места жительства.