Россиянам напомнили, о каких обстоятельства нужно сообщать военкоматам

Россияне, которые состоят на воинском учете, обязаны оперативно информировать военкомат о ключевых изменениях в своей жизни, заявил РИА Новости зампрокурора Любинского района Омской области, член регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров. В частности, уведомлять государственные органы необходимо при смене семейного положения, трудоустройстве, переводе на новую должность или при изменении места жительства.

Помимо этого, необходимо сообщать о выезде из страны на срок более шести месяцев. В противном случае гражданину грозит административный штраф.

На выполнение этого требования закон отводит строго ограниченный срок — всего две недели с момента наступления события. Если проигнорировать правило, последует денежное взыскание. Соглансо закону, штраф за подобное нарушение может достигать 5 тыс. рублей.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов указал, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, такие как операторы БПЛА и наземной робототехники.