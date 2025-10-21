Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:35

В «Сбере» рассказали о звонках из военкомата с подвохом

«Сбер» зафиксировал рост числа мошеннических звонков от имени военкоматов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась новая мошенническая схема, связанная с ненастоящими звонками из военкоматов: злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и пытаются выманить у людей коды из СМС, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Ежедневно служба кибербезопасности «Сбера» фиксирует тысячи таких обращений.

Активно используются две легенды: звонки мужчинам призывного возраста в связи с проведением осеннего призыва и звонки родственникам участников СВО. Цель — выманить код из СМС, чтобы потом запугать жертву и под различными предлогами похитить деньги, — говорится в сообщении.

По данным банка, в первой схеме молодым людям сообщают о необходимости актуализировать данные или ознакомиться с повесткой через «Единый реестр воинского учета». Вторая легенда рассчитана на родственников участников СВО — им звонят якобы для оформления награды, после чего пытаются получить код из СМС и вынудить перевести средства на «безопасный» счет.

Заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов подчеркнул, что все подобные звонки — признаки мошенничества. Специалист призвал не сообщать неизвестным коды подтверждения.

Ранее стало известно, что мошенники вербуют девушек для фальшивых свиданий через мессенджеры. По данным МВД России, они обещают «работу» — приглашать мужчин в заведения, где с них взыскивают завышенные счета. Сами девушки-приманки получают процент от оставленной суммы. В ведомстве напомнили, что это не безобидная подработка, а соучастие в мошенничестве.

