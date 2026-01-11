Захарова пообещала «неотвратимое наказание» за атаку ВСУ на Воронеж Захарова: Украина понесет наказание за атаку на Воронеж

Украинских организаторов массированной атаки на Воронеж и другие регионы России ждет наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии. Она подчеркнула, что руководство Украины переживает глубокий кризис.

Подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание, — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, атаками на Россию Украина пытается скрыть серьезные провалы на фронте. 10 января ВСУ подвергли удару БПЛА Воронежскую, Курскую, Брянскую и Белгородскую области. По информации Минобороны России, всего Украина выпустила 33 дрона.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о гибели женщины, пострадавшей 10 января. Врачи, по его словам, сделали операцию, но травмы оказались серьезными. Сейчас в больнице остается женщина — у нее ранение брюшной полости. Еще двое — мужчина и женщина — получили порезы, после оказания медпомощи их отпустили домой.