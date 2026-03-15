15 марта 2026 в 14:36

В Сети появились кадры атаки оптоволоконного БПЛА на базу США

Базу США впервые атаковал оптоволоконный дрон проиранского формирования

Проиранская шиитская группировка «Катаиб Хезболла» атаковала американскую базу Виктория в Ираке с помощью FPV-дронов на оптоволокне. Момент удара был снят на камеру беспилотника, передает «Страна.ua».

Судя по видео, к моменту удара дроном американцы уже вывели с базы военную технику, осталась лишь гражданская. Людей также не видно. После изучения обстановки на базе дрон нанес удар по ангару.

Иран намерен продолжать атаки на американские военные базы в соседних странах, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении к нации. Он также подчеркнул, что верит в дружбу и мир между соседями, но необходимо прекратить работу военных объектов США на Ближнем Востоке, передает иранское государственное телевидение. В то же время США объявили на Хаменеи охоту, пообещав выплатить $10 млн (802 млн рублей) за сведения о новом рахбаре.

