04 апреля 2026 в 20:47

Россиянка пострадала при перехвате дрона в ОАЭ

Фото: Jörg Dauerer/imageBROKER.com/Global Look Press
Гражданка России пострадала при перехвате БПЛА в Абу-Даби, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в посольстве РФ в ОАЭ. По данным дипломатов, женщина, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и в тот же день была отпущена домой.

По поступившей информации, в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби пострадала россиянка, проживающая в ОАЭ, — сказано в публикации.

Ранее Минобороны ОАЭ в своей ежедневной сводке сообщило, что число получивших ранения в результате иранских ударов увеличилось до 217 человек. В оборонном ведомстве отметили, что пострадали граждане около 30 государств, среди которых числятся россияне.

До этого посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил, что в настоящее время на территории Ирана почти не осталось организованных групп отдыхающих из РФ. Дипломат уточнил, что сейчас в стране находятся в основном сотрудники дипломатических представительств, специалисты атомной электростанции «Бушер» и члены смешанных семей.

