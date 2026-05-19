Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области Мирный житель погиб в ходе детонации дрона ВСУ под Белгородом

Мужчина погиб при детонации беспилотника в Белгородской области, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. ВСУ атаковали село Новая Нелидовка Белгородского округа.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации беспилотника от полученных ранений мужчина скончался на месте. На месте атаки повреждены фасад, остекление часовни Димитрия Солунского и легковой автомобиль, — отметили в оперштабе.

В оперативном штабе выразили соболезнования близким и родным погибшего.

Ранее два человека пострадали в селе Сторожевое Большесолдатского района из-за атаки вражеского дрона. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мужчина 60 лет получил множественные слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног.

Кроме того, оперативный штаб Белгородской области заявил, что в городе Шебекино из-за детонации дрона ВСУ пострадал местный житель. Врачи скорой обработали ранения на месте — у мужчины выявили акубаротравму, однако от предложенной госпитализации он отказался.