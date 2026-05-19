«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего

В Баку проходит 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13). Она стала не просто дискуссионной площадкой для урбанистов, но витриной практического опыта Азербайджана в строительстве и восстановлении современной городской инфраструктуры. Республика предлагает конкретные практические решения проблем для стран по всему миру — от реновации старых кварталов до создания новых населенных пунктов с нуля в сложных горных условиях. Главные успехи Азербайджана — в материале NEWS.ru.

Каким опытом делится Азербайджан

13-я по счету сессия Всемирного форума городов проходит в Баку с 17 по 22 мая. В этом году она ознаменовалась рекордным числом участников и первым в истории WUF Саммитом мировых лидеров. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях форума напомнил, что одна из главных задач властей республики сегодня — завершить работы по восстановлению и реконструкции инфраструктуры на освобожденных территориях Карабаха.

«Азербайджан является правильным и подходящим местом для проведения Всемирного форума городов и таких обсуждений. Мы готовы делиться своим опытом и одновременно открыты к обучению у наших партнеров и институтов гражданского общества из разных регионов мира», — подчеркнул он.

После завершения карабахского конфликта республика фактически с нуля организовала строительство новых городов и поселков в Карабахе. Сегодня там появляются дороги, линии электропередачи, системы водоснабжения, жилье, школы и медицинские учреждения. Азербайджанским специалистам приходится работать в сложной горной местности, где строительство требует нестандартных инженерных решений и высокой скорости реализации.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в беседе с NEWS.ru отметил, что этот опыт Азербайджана в будущем обязательно пригодится другим странам, которые сталкиваются с масштабными последствиями вооруженных конфликтов или стихийных бедствий. Он напомнил: Баку последовательно восстанавливает полностью разрушенные территории на общей площади почти 10 тыс. квадратных километров.

«Азербайджан потратил почти $15 млрд на разминирование земель и восстановление коммуникаций. Это интересный опыт, если учесть, что в мире таких разрушенных территорий сегодня, к сожалению, очень много. Помимо огромных площадей, которые придется восстанавливать после конфликта на Украине, сегодня разрушены сектор Газа, Сирия и многие другие территории. В этом смысле опыт Азербайджана будет очень полезен», — сказал Мусабеков.

Виды города Шуша, Азербайджан Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем особенность подхода Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии WUF13 заявил, что в Карабах после завершения конфликта уже вернулись более 85 тысяч жителей респблики. По его словам, ключевым приоритетом Баку стало обеспечение занятости и комфортных условий для тех, кто намерен остаться в регионе.

Чтобы добиться этого, власти подошли к восстановлению карабахской инфраструктуры комплексно, рассказал NEWS.ru Игорь Яковенко — генеральный директор компании AZEL Systems, занимающейся внедрением передовых технологий в сфере строительства.

«То есть не каждый отдельный человек будет строить себе домик или сажать огород, а все будет делаться вместе и сразу. За короткое время были решены вопросы энергоснабжения и строительства дорог, после чего были разработаны генеральные планы городов, областей и районов», — объяснил Яковенко.

Он также подчеркнул, что власти Азербайджана в процессе строительства сделали ставку на самые современные технологии. Населенные пункты Карабаха строятся или восстанавливаются в рамках концепций «Умное село» и «Умный город», которые превратят их в районы высокотехнологичного развития.

«Мне кажется, что такой системный подход, государственное финансирование и внимание со стороны государства заслуживают очень высокой оценки. Естественно, этот опыт может быть использован в любой другой стране», — добавил эксперт.

Такого же мнения придерживается журналист Михаил Гусман, который на полях форума в Баку назвал проекты, реализуемые сегодня в Карабазе и Восточном Зангезуре, примером для всего мира.

«Особое внимание уделяется работе, проводимой в этом направлении президентом Ильхамом Алиевым. Он регулярно посещает эти территории, интересуется ходом работ и дает соответствующие поручения», — подчеркнул журналист.

Виды города Баку Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Азербайджан строит «новый Дубай»

Еще одна ключевая тема WUF13 — трансформация районов с плохими жилищными условиями. Согласно подсчетам ООН, по состоянию на октябрь 2023 года более 1,1 млрд человек в мире проживали в городских трущобах и неформальных поселениях — это около 35% всего городского населения планеты. И эта цифра неумолимо растет.

В этом вопросе Азербайджан также демонстрирует собственные решения. В Баку уже несколько лет реализуется масштабная программа ликвидации ветхого жилья и комплексной реконструкции городских территорий. Старые кварталы постепенно заменяются современными жилыми комплексами с новой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой.

Одним из наиболее известных проектов стал «Белый город», который создается на месте бывшей промышленной зоны и устаревшего фонда Баку. Проект предусматривает возведение современных жилых районов, деловых центров, общественных пространств и парков. Власти Азербайджана позиционируют его как пример комплексного обновления городской среды, где внимание уделяется не только коммерческой застройке, но и качеству жизни людей.

Яковенко вспоминает, что раньше эта территория носила другое название — «Черный город» — из-за расположенных там нефтеперерабатывающих производств. Однако сегодня она превратилась в уникальное пространство для жизни с зелеными зонами, фонтанами и всей необходимой инфраструктурой.

«У государства были правильные идеи, которые удалось успешно реализовать. Жителям там очень комфортно», — отметил он.

Основой успеха «Белого города» Яковенко считает интернациональность его жителей. По его словам, там проживает много выходцев из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Макет градостроительного проекта«Белый город Баку» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Вообще Баку — город, который славится своей атмосферой дружбы. Здесь исторически жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Сейчас это поддерживается и на государственном уровне в рамках политики мультикультурализма. В Азербайджане есть русские православные церкви, синагоги. Люди, приехавшие жить или работать в Баку, чувствуют себя в безопасности. И одно из мест, где они ощущают себя особенно комфортно, — это как „Белый город“», — пояснил собеседник.

Сегодня многие называют «Белый город» кавказским Дубаем. При этом стоимость жилья в нем, по словам Яковенко, пока ниже, чем в ОАЭ. А поскольку в Азербайджане сохраняются экономическая и политическая стабильность, инвестиции в недвижимость в республике выглядят перспективными, заключил эксперт.

