Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 18:29

«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Фото: wuf13.az
Подписывайтесь на нас в MAX

В Баку проходит 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13). Она стала не просто дискуссионной площадкой для урбанистов, но витриной практического опыта Азербайджана в строительстве и восстановлении современной городской инфраструктуры. Республика предлагает конкретные практические решения проблем для стран по всему миру — от реновации старых кварталов до создания новых населенных пунктов с нуля в сложных горных условиях. Главные успехи Азербайджана — в материале NEWS.ru.

Каким опытом делится Азербайджан

13-я по счету сессия Всемирного форума городов проходит в Баку с 17 по 22 мая. В этом году она ознаменовалась рекордным числом участников и первым в истории WUF Саммитом мировых лидеров. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на полях форума напомнил, что одна из главных задач властей республики сегодня — завершить работы по восстановлению и реконструкции инфраструктуры на освобожденных территориях Карабаха.

«Азербайджан является правильным и подходящим местом для проведения Всемирного форума городов и таких обсуждений. Мы готовы делиться своим опытом и одновременно открыты к обучению у наших партнеров и институтов гражданского общества из разных регионов мира», — подчеркнул он.

После завершения карабахского конфликта республика фактически с нуля организовала строительство новых городов и поселков в Карабахе. Сегодня там появляются дороги, линии электропередачи, системы водоснабжения, жилье, школы и медицинские учреждения. Азербайджанским специалистам приходится работать в сложной горной местности, где строительство требует нестандартных инженерных решений и высокой скорости реализации.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков в беседе с NEWS.ru отметил, что этот опыт Азербайджана в будущем обязательно пригодится другим странам, которые сталкиваются с масштабными последствиями вооруженных конфликтов или стихийных бедствий. Он напомнил: Баку последовательно восстанавливает полностью разрушенные территории на общей площади почти 10 тыс. квадратных километров.

«Азербайджан потратил почти $15 млрд на разминирование земель и восстановление коммуникаций. Это интересный опыт, если учесть, что в мире таких разрушенных территорий сегодня, к сожалению, очень много. Помимо огромных площадей, которые придется восстанавливать после конфликта на Украине, сегодня разрушены сектор Газа, Сирия и многие другие территории. В этом смысле опыт Азербайджана будет очень полезен», — сказал Мусабеков.

Виды города Шуша, Азербайджан Виды города Шуша, Азербайджан Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем особенность подхода Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии WUF13 заявил, что в Карабах после завершения конфликта уже вернулись более 85 тысяч жителей респблики. По его словам, ключевым приоритетом Баку стало обеспечение занятости и комфортных условий для тех, кто намерен остаться в регионе.

Чтобы добиться этого, власти подошли к восстановлению карабахской инфраструктуры комплексно, рассказал NEWS.ru Игорь Яковенко — генеральный директор компании AZEL Systems, занимающейся внедрением передовых технологий в сфере строительства.

«То есть не каждый отдельный человек будет строить себе домик или сажать огород, а все будет делаться вместе и сразу. За короткое время были решены вопросы энергоснабжения и строительства дорог, после чего были разработаны генеральные планы городов, областей и районов», — объяснил Яковенко.

Он также подчеркнул, что власти Азербайджана в процессе строительства сделали ставку на самые современные технологии. Населенные пункты Карабаха строятся или восстанавливаются в рамках концепций «Умное село» и «Умный город», которые превратят их в районы высокотехнологичного развития.

«Мне кажется, что такой системный подход, государственное финансирование и внимание со стороны государства заслуживают очень высокой оценки. Естественно, этот опыт может быть использован в любой другой стране», — добавил эксперт.

Такого же мнения придерживается журналист Михаил Гусман, который на полях форума в Баку назвал проекты, реализуемые сегодня в Карабазе и Восточном Зангезуре, примером для всего мира.

«Особое внимание уделяется работе, проводимой в этом направлении президентом Ильхамом Алиевым. Он регулярно посещает эти территории, интересуется ходом работ и дает соответствующие поручения», — подчеркнул журналист.

Виды города Баку Виды города Баку Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Азербайджан строит «новый Дубай»

Еще одна ключевая тема WUF13 — трансформация районов с плохими жилищными условиями. Согласно подсчетам ООН, по состоянию на октябрь 2023 года более 1,1 млрд человек в мире проживали в городских трущобах и неформальных поселениях — это около 35% всего городского населения планеты. И эта цифра неумолимо растет.

В этом вопросе Азербайджан также демонстрирует собственные решения. В Баку уже несколько лет реализуется масштабная программа ликвидации ветхого жилья и комплексной реконструкции городских территорий. Старые кварталы постепенно заменяются современными жилыми комплексами с новой социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой.

Одним из наиболее известных проектов стал «Белый город», который создается на месте бывшей промышленной зоны и устаревшего фонда Баку. Проект предусматривает возведение современных жилых районов, деловых центров, общественных пространств и парков. Власти Азербайджана позиционируют его как пример комплексного обновления городской среды, где внимание уделяется не только коммерческой застройке, но и качеству жизни людей.

Яковенко вспоминает, что раньше эта территория носила другое название — «Черный город» — из-за расположенных там нефтеперерабатывающих производств. Однако сегодня она превратилась в уникальное пространство для жизни с зелеными зонами, фонтанами и всей необходимой инфраструктурой.

«У государства были правильные идеи, которые удалось успешно реализовать. Жителям там очень комфортно», — отметил он.

Основой успеха «Белого города» Яковенко считает интернациональность его жителей. По его словам, там проживает много выходцев из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Макет градостроительного проекта«Белый город Баку» Макет градостроительного проекта«Белый город Баку» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Вообще Баку — город, который славится своей атмосферой дружбы. Здесь исторически жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Сейчас это поддерживается и на государственном уровне в рамках политики мультикультурализма. В Азербайджане есть русские православные церкви, синагоги. Люди, приехавшие жить или работать в Баку, чувствуют себя в безопасности. И одно из мест, где они ощущают себя особенно комфортно, — это как „Белый город“», — пояснил собеседник.

Сегодня многие называют «Белый город» кавказским Дубаем. При этом стоимость жилья в нем, по словам Яковенко, пока ниже, чем в ОАЭ. А поскольку в Азербайджане сохраняются экономическая и политическая стабильность, инвестиции в недвижимость в республике выглядят перспективными, заключил эксперт.

Читайте также:

Союзники и друзья: о чем договорились Путин и Алиев в Баку

Всегда будут дружественными: отношения Москвы и Баку вышли на новый уровень

«Европа не заменит Россию»: Армению ждет экономический крах без ЕАЭС

Страны СНГ
Азербайджан
Карабах
урбанистика
Сона Рустамова
С. Рустамова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Трамп ответил на вопрос об ударе США по Ирану в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.