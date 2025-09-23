Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 13:09

Экс-губернатор Петербурга пословицей описал развитие города в 1990-е

Экс-губернатор Петербурга Яковлев: в 1990-е за развитие города отвечала коллегия

Развитие Санкт-Петербурга в 1990-е годы можно сравнить с пословицей «были бы деньги и дурак бы справился», рассказал бывший губернатор города, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев. Он пояснил — была создана специальная коллегия, которая разработала план по застройке города на 300 лет вперед.

В этих условиях нужно было как-то выживать. Пословица есть — были бы деньги и дурак бы справился, — сказал Яковлев.

Экс-губернатор рассказал, что в те времена также проводились опросы среди руководителей предприятий и разных слоев населения. В конечном счете город «помаленьку начал двигаться», хотя было много тех, кто изначально в это не верил, добавил Яковлев.

Ранее стало известно, что планируемая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом включена в проект развития московского метрополитена на 2026–2030 годы. Запустить движение по ней планируется во втором квартале 2028 года.

До этого в Минтрансе РФ рассказали, что билет на высокоскоростную железную дорогу Москва — Петербург на начальном этапе будет стоить на уровне 8905 рублей. Вице-премьер РФ Виталий Савельев подчеркивал, что всего затраты на строительство оцениваются в 1,5 трлн рублей. Вместе с сопутствующими затратами — 1,755 трлн рублей.

Санкт-Петербург
урбанистика
города
развитие
