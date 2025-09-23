Экс-губернатор Петербурга пословицей описал развитие города в 1990-е

Развитие Санкт-Петербурга в 1990-е годы можно сравнить с пословицей «были бы деньги и дурак бы справился», рассказал бывший губернатор города, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев. Он пояснил — была создана специальная коллегия, которая разработала план по застройке города на 300 лет вперед.

В этих условиях нужно было как-то выживать. Пословица есть — были бы деньги и дурак бы справился, — сказал Яковлев.

Экс-губернатор рассказал, что в те времена также проводились опросы среди руководителей предприятий и разных слоев населения. В конечном счете город «помаленьку начал двигаться», хотя было много тех, кто изначально в это не верил, добавил Яковлев.

