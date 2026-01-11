Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Воронеж в ночь на воскресенье, 11 января. Что об этом известно, сколько пострадавших, что говорят власти?

Что известно об атаке на Воронеж ночью 11 января

D 21:25 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что над Воронежем прогремело не менее 20 мощных взрывов, которые слышали жители разных районов города. По информации источника, российская ПВО сбивала украинские БПЛА.

Также Telegram-канал SHOT написал, что в результате атаки украинских БПЛА один из дронов врезался в многоэтажный дом в северной части Воронежа. По версии канала, взрывной волной были повреждены минимум пять квартир в этом здании.

По сообщениям SHOT, еще один беспилотник упал на частный жилой дом в другом районе города, он прилетел со стороны реки Волги. По информации канала, суммарно с начала атаки прогремело более 30 взрывов.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что при массированной атаке украинских беспилотников в Воронеже пострадали четыре человека. По его информации, у одного из них зафиксированы осколочные ранения, у другого — травма головы.

«Пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — сообщил Гусев.

В двух домах произошли возгорания: они оперативно потушены. Также в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Власти Воронежа приступили к осмотру места падения обломков сбитого БПЛА после массированной атаки ВСУ, сообщил мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. По его словам, специалисты уже готовятся к устранению последствий происшествия.

«По поручению губернатора Александра Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. Прошу жителей не распространять фото- и видеоматериалы, не давать привязку к местности. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим!» — сказано в публикации.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ в ночь на 11 января

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 украинских дронов над российскими регионами в период с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все сбитые беспилотники были самолетного типа.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказано в публикации.

