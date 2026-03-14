Политолог ответил, выгоден ли России развал Евросоюза

Гипотетическое исчезновение Евросоюза как объединения не несет выгоды для Москвы из-за рисков нестабильности и разрушения торговых связей, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, в случае распада ЕС Россия столкнется с необходимостью выстраивать отношения с каждым государством по отдельности.

РФ распад ЕС не выгоден. У нас существуют торгово-экономические соглашения и проекты в рамках единой Европы, это было еще с 2010 года. Если, не дай бог, завтра Евросоюз распадется, мы получим абсолютно независимые государства, которые как-то надо контролировать новой хартией о безопасности и налаживать с ними торгово-экономическую кооперацию. То есть нужно будет четко определить, что конкретно можно делать и по каким направлениям работать. Это на самом деле очень объемный труд, потому что Евросоюз состоит из малых государств, — пояснил Самонкин.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп использует тактику, которую применяют противники Евросоюза. По ее словам, американцы хотят разделить европейские правительства, которые обладают меньшей властью.