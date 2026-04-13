13 апреля 2026 в 20:45

«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС

Прогноз по нефти в Европе сбывается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х. Таким образом глава РФПИ отреагировал на новость об установлении новых рекордов на стоимость физических поставок ресурса в Европу.

Энергетический кризис в ЕС: как и прогнозировалось, цена на физические поставки нефти в Европу с немедленной доставкой достигла рекордно высокого уровня в $150 (11,5 тыс. рублей. — NEWS.ru) за баррель, — написал Дмитриев.

Ранее еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз рассматривает широкий спектр мер для преодоления энергетического кризиса, включая возможное ограничение топлива. Власти ЕС также не исключают использование стратегических запасов нефти при ухудшении ситуации.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 70%. Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.

Глава «Росатома» раскрыл судьбу АЭС «Пакш» после победы Петера Мадьяра
Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе
«Можем заглянуть»: Трамп дал сигнал Кубе
«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта
В Белгороде раскрыли последствия атаки ВСУ на регион за день
Потемнел лицом и замер: мужу Лерчек дали семь лет тюрьмы, что дальше
«Зашло бы»: глава Fight Nights оценил возможность боя Дзюбы и Смолова
Раскрыта главная тема провальных переговоров США и Ирана
«В лучшем тонусе»: раскрыто, как футболист Кудряшов готовится к бою
«Блокировка = разблокировка?»: Медведева позабавила логика Трампа в Ормузе
Глава Fight Nights раскрыл своего фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
«Те, кто надо»: Трампу поступил важный звонок из Ирана
В Кремле указали на странности угрозы блокады Ормузского пролива
Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая
В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана
«Не сидеть в окопе»: стало известно, почему заключенные не идут в ВСУ
Атомный авианосец США заметили в 200 км от Ирана
Небензя раскрыл, во что превратилась Украина из-за Евросоюза
В России одобрили вторую вакцину для лечения рака кишечника
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

