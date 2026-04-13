«Как прогнозировалось»: Дмитриев оценил цены на нефть в ЕС Дмитриев: прогноз роста цен на нефть в ЕС сбывается из-за кризиса

Прогноз по нефти в Европе сбывается, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Х. Таким образом глава РФПИ отреагировал на новость об установлении новых рекордов на стоимость физических поставок ресурса в Европу.

Энергетический кризис в ЕС: как и прогнозировалось, цена на физические поставки нефти в Европу с немедленной доставкой достигла рекордно высокого уровня в $150 (11,5 тыс. рублей. — NEWS.ru) за баррель, — написал Дмитриев.

Ранее еврокомиссар Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз рассматривает широкий спектр мер для преодоления энергетического кризиса, включая возможное ограничение топлива. Власти ЕС также не исключают использование стратегических запасов нефти при ухудшении ситуации.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 70%. Несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку как можно раньше, сезон отбора в Европе продолжается, а уровень запасов снизился до 28%.