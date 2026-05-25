Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор

Защита бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, осужденного за взятки, обжалует приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн. Защитник кратко подтвердил намерение оспорить решение суда.

Обжалуем, — заявил он журналистам.

Ранее суд в Савеловском районе столицы приговорил экс первого зама начальника московской подземки к 10 годам колонии за взятки в крупном и особо крупном размере. Судом установлено, что Дощатов брал взятки в виде иномарки Toyota RAV4 ценой 4,8 млн рублей, оплаченного номера в гостинице и покупки одежды. В обмен он должен был проталкивать контракты на поставки белорусских полушпал для столичного метро.

Кроме того, представители столичных судов сообщили, что Замоскворецкий суд отправил в СИЗО экс-сенатора Василия Думу и адвоката Дмитрия Клеточкина. Оба обвиняются в попытке хищения средств в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что Дощатов признался в получении взяток. На судебном заседании он сознался, что получал особо крупную и крупную взятки от представителя компании «Техпромимпорт».

Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
