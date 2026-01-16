Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 18:07

Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде

Экс-замначальника метро Москвы Дощатов признался в получении взяток

Дмитрий Дощатов Дмитрий Дощатов Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший первый заместитель начальника метро Москвы Дмитрий Дощатов признался в получении взяток, передает ТАСС. На судебном заседании он сознался, что получал особо крупную и крупную взятки от представителя компании «Техпромимпорт».

Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю, — объявил Дощатов.

Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что в ноябре 2023 года чиновник получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в пользу одной из коммерческих компаний.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Дощатова. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявлял, что в рамках дела об особо крупной взятке было арестовано имущество фигуранта общей стоимостью 100 млн рублей. Следствие не только подготовило обвинительное заключение, но и приняло меры для обеспечения возможной конфискации имущества, нажитого, по версии обвинения, преступным путем.

Россия
Москва
суды
обвинения
признания
взятки
начальники
метро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.