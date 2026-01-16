Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде

Бывший первый заместитель начальника метро Москвы Дмитрий Дощатов признался в получении взяток, передает ТАСС. На судебном заседании он сознался, что получал особо крупную и крупную взятки от представителя компании «Техпромимпорт».

Предъявленное обвинение понятно. Вину признаю, — объявил Дощатов.

Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что в ноябре 2023 года чиновник получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в пользу одной из коммерческих компаний.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Дощатова. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявлял, что в рамках дела об особо крупной взятке было арестовано имущество фигуранта общей стоимостью 100 млн рублей. Следствие не только подготовило обвинительное заключение, но и приняло меры для обеспечения возможной конфискации имущества, нажитого, по версии обвинения, преступным путем.