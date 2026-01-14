Арестовано имущество бывшего «держателя» московского метро

Расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова завершено, проинформировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС. В рамках дела об особо крупной взятке арестовано имущество фигуранта общей стоимостью 100 млн рублей.

Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим первым заместителем начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрием Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей, — указал Бастрыкин.

Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что в ноябре 2023 года политик получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в пользу одной из коммерческих компаний.

Ранее сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Силовики во время обысков изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.