Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:26

Обнародованы все «царские» покупки экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей

У экс-мэра Сочи нашли бриллианты, 50 квартир и вино за 2 млн рублей

Алексей Копайгородский Алексей Копайгородский Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на иск Генпрокуратуры. Силовики во время обысков изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.

Самыми дорогими ювелирными изделиями оказались два золотых кольца с крупным сапфиром и изумрудом, оцененные в 13 и 11 млн рублей, и пара серег с аналогичными камнями. Отдельно отмечен бриллиант весом 2 карата — его стоимость приблизительно 3,5 млн рублей.

В доме Копайгородского также нашли два массивных канделябра по 250 тыс. рублей каждый и редкое издание «Сказания о Русской земле» 1913 года. Среди предметов антиквариата — кремневое ружье начала XIX века из дамасской стали, признанное культурной ценностью. Кроме того, найдены крупные суммы наличными: более 62 млн рублей, $40 тыс. (более 3 млн рублей) и €2,1 тыс. (197,7 тыс. рублей).

По данным следствия, для управления имуществом Копайгородский с супругой Яниной создал сеть компаний. Жена экс-мэра зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и стала учредителем четырех фирм, связанных с гостиничным бизнесом, индустрией красоты и транспортом. Ее доходы как ИП выросли с 25 тыс. рублей в 2021 году до почти 250 млн рублей в 2023 году.

В Генпрокуратуре уточнили, что часть активов была оформлена на родственников и доверенных лиц. Так, квартира в Москве записана на сына Янины от первого брака, а дом с участком в Сочи — на юриста, оказывавшего услуги семье. Элитная квартира в Краснодаре была продана адвокату, который позже вошел в команду защиты.

Ранее Мещанский районный суд столицы продлил срок ареста Копайгородскому по делу о коррупции. Также арест продлили его супруге. Им инкриминируют три эпизода по статье об отмывании денег, а также хищение земель в Сочи, получение взяток и принуждение к даче ложных показаний.

Алексей Копайгородский
Сочи
недвижимость
бриллианты
квартиры
вина
валюты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.