Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:34

Названы самые редкие бриллианты в мире

РИА Новости: бриллианты фантазийных оттенков оказались самыми редкими в природе

Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бриллианты фантазийных оттенков оказались самыми редкими в природе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса». В первую очередь речь идет о розовых и голубых камнях.

Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков — прежде всего розовые и голубые, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 10 тыс. добытых алмазов приходится лишь один алмаз фантазийного оттенка. Редкость камней обусловлена тем, что их возникновение связано с уникальными геологическими процессами.

Ранее на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли уникальный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Камень стал первым особо крупным кристаллом, найденным в 2026 году. Гендиректор компании Михаил Баков отметил, что после предварительной классификации специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Эта разновидность встречается крайне редко и составляет менее 1% от всех природных алмазов.

драгоценные камни
алмазы
бриллианты
драгоценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фельдшер раскрыла правду о ранениях в зоне СВО
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.