Названы самые редкие бриллианты в мире

Бриллианты фантазийных оттенков оказались самыми редкими в природе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса». В первую очередь речь идет о розовых и голубых камнях.

Самыми редкими в природе считаются бриллианты фантазийных оттенков — прежде всего розовые и голубые, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 10 тыс. добытых алмазов приходится лишь один алмаз фантазийного оттенка. Редкость камней обусловлена тем, что их возникновение связано с уникальными геологическими процессами.

Ранее на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области добыли уникальный алмаз ювелирного качества весом 228,62 карата. Камень стал первым особо крупным кристаллом, найденным в 2026 году. Гендиректор компании Михаил Баков отметил, что после предварительной классификации специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Эта разновидность встречается крайне редко и составляет менее 1% от всех природных алмазов.