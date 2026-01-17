У экс-мэра Сочи изъяли бриллиант за 3,5 млн рублей У бывшего мэра Сочи Копайгородского изъяли бриллиант за 3,5 млн рублей

Бриллиант в два карата стоимостью 3,5 млн рублей и другие драгоценности общей стоимостью около 51 млн рублей изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры России к бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и соответчикам, передает РИА Новости. По данным ведомства, общая стоимость предметов превышает 107 млн рублей.

Обратить в доход государства имущество Копайгородского Алексея: драгоценный камень бриллиант в 2 карата стоимостью 3 млн 500 тыс. рублей, женское кольцо с сапфиром синего цвета стоимостью 13 млн рублей, женское кольцо с изумрудом зеленого цвета стоимостью 11 млн рублей, — огласила приговор судья.

Ранее сообщалось, что у семьи Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего чиновника изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.

В конце июля Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в отмывании преступных доходов на сумму свыше 104 млн рублей. Это дополняет уже вменяемые им особо крупные взятки и растрату.