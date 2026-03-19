19 марта 2026 в 10:58

Кемеровские депутаты выбрали нового мэра Калтана

Депутаты Кузбасса избрали Константина Коробкина на пост нового мэра Калтана

В Кемеровской области депутаты избрали Константина Коробкина на пост нового мэра Калтана, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города. Кандидатуру выбрали в ходе собрания представителей местной власти.

По данным издания, Коробкин родился в Прокопьевске. Он окончил Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке. До него пост мэра Калтана 15 лет занимал Игорь Голдинов.

Ранее новый мэр Красноярска Сергей Верещагин вступил в должность. Он принес присягу в овальном зале администрации, ему вручили атрибуты власти, в том числе ключ от города. Новый глава Красноярска был избран на сессии городского совета депутатов.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что депутаты городского собрания избрали Станислава Трофимова новым мэром Чебоксар. По его словам, Трофимов временно возглавлял город с сентября этого года.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
