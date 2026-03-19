Кемеровские депутаты выбрали нового мэра Калтана

В Кемеровской области депутаты избрали Константина Коробкина на пост нового мэра Калтана, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на администрацию города. Кандидатуру выбрали в ходе собрания представителей местной власти.

По данным издания, Коробкин родился в Прокопьевске. Он окончил Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке. До него пост мэра Калтана 15 лет занимал Игорь Голдинов.

Ранее новый мэр Красноярска Сергей Верещагин вступил в должность. Он принес присягу в овальном зале администрации, ему вручили атрибуты власти, в том числе ключ от города. Новый глава Красноярска был избран на сессии городского совета депутатов.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что депутаты городского собрания избрали Станислава Трофимова новым мэром Чебоксар. По его словам, Трофимов временно возглавлял город с сентября этого года.