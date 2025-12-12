В Чебоксарах избрали нового мэра

Депутаты городского собрания избрали Станислава Трофимова новым мэром Чебоксар, заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, Трофимов временно возглавлял город с сентября этого года.

Символичный день для утверждения руководителя администрации Чебоксар. <…> Депутаты доверили столицу Чувашии Станиславу Трофимову, — написал Артамонов.

Ранее глава города Иваново Александр Шаботинский 1 декабря досрочно сложил полномочия. По словам представителей городского парламента, отставку чиновника приняли депутаты на внеочередном заседании.

До этого мэр города Биробиджана в Еврейской автономной области Максим Семенов сообщил, что уходит в отставку. Он поблагодарил всех за доверие. Чиновник также пожелал всем счастья и здоровья и выразил уверенность в том, что Биробиджан ждут новые достижения.

В сентябре мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».