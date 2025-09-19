Мэр Чебоксар дал слово «сделать много дел» и покинул пост через пять дней

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел через пять дней после своего назначения на пост, об этом он сообщил в Telegram-канале. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», а позже объяснил отказ от поста «постановкой новых задач».
В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде, — отметил Доброхотов.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере.
Также Генеральная прокуратура России направила в суд новый иск об обращении в государственный доход имущества бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Иск затрагивает имущество его матери Раисы Николаевой и других фигурантов, полученное с нарушением антикоррупционного законодательства.