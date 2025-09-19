Мэр Чебоксар дал слово «сделать много дел» и покинул пост через пять дней

Мэр Чебоксар дал слово «сделать много дел» и покинул пост через пять дней Мэр Чебоксар покинул пост через пять дней после обещания взяться за работу

Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел через пять дней после своего назначения на пост, об этом он сообщил в Telegram-канале. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», а позже объяснил отказ от поста «постановкой новых задач».

В связи с постановкой новых задач и сложением полномочий главы города Чебоксары хочу выразить слова благодарности всем, с кем работал в одной команде, — отметил Доброхотов.

Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов, обвиняемый по делу о коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Логинова задержали по подозрению в получении взятки, сумма которой превышает 180 миллионов рублей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере.

Также Генеральная прокуратура России направила в суд новый иск об обращении в государственный доход имущества бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Иск затрагивает имущество его матери Раисы Николаевой и других фигурантов, полученное с нарушением антикоррупционного законодательства.