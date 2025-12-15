Девушка накормила знакомую снотворным и стащила миллионы

Девушка в Чебоксарах похитила 5,4 млн рублей у своей знакомой, предварительно усыпив ее с помощью снотворного, сообщили в региональном управлении МВД в Telegram. По версии следствия, сама подозреваемая стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и заставили ее сначала отдать свои средства, а затем украсть чужие деньги.

Чтобы владелица денег ничего не заметила, девушка купила снотворное, подсыпала его в еду и чай своей подруге, и пока та спала, выполнила все, что ей сказали по телефону неизвестные. Подозреваемая в краже 5 млн 400 тыс. рублей была задержана сотрудниками чебоксарского уголовного розыска в Нижегородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка прокуратуры сообщили, что мужчина и женщина напали на случайного прохожего, снимавшего наличные в банкомате. Нападавшие действовали под влиянием мошенников, оба задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, в Новосибирске курьер перевел аферистам, представившимся сотрудниками налоговой службы, 670 тыс. рублей. Мошенники заявили ему о якобы имеющейся задолженности по налогам и потребовали пройти регистрацию, используя код, присланный в СМС-сообщении.