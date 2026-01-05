Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 06:50

Публичные танцы Мадуро предопределили его судьбу

NYT: танцы Мадуро убедили команду Трампа в необходимости нападения на Венесуэлу

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Pedro MATTEY/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Публичное поведение президента Венесуэла Николаса Мадуро могло подтолкнуть администрацию главы Белого дома Дональда Трампа к планам его похищения, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Американских чиновников якобы разозлили танцы и демонстративное пренебрежение венесуэльского лидера.

Издание пишет, что в конце декабря Мадуро проигнорировал ультиматум Трампа об отъезде в почетное изгнание в Турцию. Вместо этого президент Венесуэлы вышел в прямой эфир и станцевал под песню с фразой «Никакой безумной войны». Для наблюдателей из США это стал «слишком лишний танцевальный номер». По данным источников, регулярные танцы и игнорирование диалога в последние недели сыграли роль в принятии решения о захвате.

Все эти сигналы помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и «пытается разоблачить то, что он считал блефом», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.

Николас Мадуро
США
Венесуэла
танцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы последствия переизбытка соли в организме
Гороскоп на 5 января: общаемся с семьей, не слушаем критиканов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 января
Малюк покинул пост главы СБУ
Грузовой поезд насмерть сбил трех россиян
Посольство в Индии объяснило, как туристам спасаться от лихорадки денге
Бесплатные открытки и поздравления с Рождественским сочельником 6 января
Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера
Лимонный кекс в микроволновке: простой рецепт за 2 минуты!
Россиянам рассказали, кто будет получать налоговую семейную выплату
Ловушка для ВСУ, протараненные дроны: новости СВО на утро 5 января
Меняем жизнь с нового года без стресса: советы, после которых все получится
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Пленный украинский разведчик помог российским бойцам в атаках на ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 января: инфографика
Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью трех БПЛА
В Германии заявили, что похищение Мадуро парализовало Зеленского и Европу
Свидетели не подтвердили неожиданную версию о пропаже семьи Усольцевых
Пленный ВСУ рассказал о попытках сослуживцев добыть себе воду из снега
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.