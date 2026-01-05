Публичные танцы Мадуро предопределили его судьбу

Публичное поведение президента Венесуэла Николаса Мадуро могло подтолкнуть администрацию главы Белого дома Дональда Трампа к планам его похищения, пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники. Американских чиновников якобы разозлили танцы и демонстративное пренебрежение венесуэльского лидера.

Издание пишет, что в конце декабря Мадуро проигнорировал ультиматум Трампа об отъезде в почетное изгнание в Турцию. Вместо этого президент Венесуэлы вышел в прямой эфир и станцевал под песню с фразой «Никакой безумной войны». Для наблюдателей из США это стал «слишком лишний танцевальный номер». По данным источников, регулярные танцы и игнорирование диалога в последние недели сыграли роль в принятии решения о захвате.

Все эти сигналы помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и «пытается разоблачить то, что он считал блефом», — пишет издание.

Ранее стало известно, что Трамп не собирается останавливаться после ударов США по Венесуэле. По словам хозяина Белого дома, в ближайшее время военные действия могут начаться в Мексике, Колумбии и на Кубе. В частности, американцы хотят помочь населению этих стран, объяснил свое решение Трамп.