12 марта 2026 в 02:22

Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ

Песков: Telegram для работы в РФ придется исполнять законы и пойти на компромисс

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единственным способом для мессенджера Telegram продолжить работу на территории России без ограничений является выполнение законов страны, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ради сохранения российской аудитории руководству платформы придется найти компромисс с регулирующими органами.

Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят,перечислил Песков.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что Telegram вряд ли заблокируют в России 1 апреля. Как уточнил парламентарий, скорее всего, в отношении мессенджера введут какие-то дополнительные ограничения.

До этого фициальный представитель Кремля обратил внимание, что Россия в настоящий момент имеет дело с вражескими социальными сетями как на пространстве СНГ, так и во всем мире. Он пояснил, что эти платформы находятся «на вершине конкурентности», однако российской стороне нужно «работать в этом направлении».

