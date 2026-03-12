«Шансы нулевые»: спасатели продолжат поиски пропавших в Звенигороде детей Спасатели будут искать пропавших в Звенигороде на фоне низких шансов на успех

Шансы найти живыми двух из трех пропавших в Звенигороде детей равны нулю, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Несмотря на это поисковая операция будет продолжаться.

Погода, течение реки и обстоятельства почти не оставляют возможности положительного исхода, — сообщил собеседник агентства.

Днем 7 марта 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет ушли гулять в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река, и перестали выходить на связь. Позднее на берегу нашли головной убор одного из пропавших.

По версии следствия, дети могли провалиться под лед. Один из рыбаков видел, как тонул ребенок, но не сообщил об этом своевременно. Тело одного из мальчиков — 12-летнего Ивана — уже обнаружено в двух километрах от места происшествия.

Спасатели, водолазы и волонтеры «ЛизаАлерт» продолжают круглосуточное обследование акватории. Для этого применяются гидролокаторы и эхолоты.

Ранее экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru предположил, что злоумышленники могли похитить детей в подмосковном Звенигороде и «замести следы». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.