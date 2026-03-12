Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 03:59

«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России

Мирошник: Киеву плевать на международное право при обстрелах регионов России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украина систематически нарушает международные гуманитарные нормы при ударах по российской территории, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, действия Киева направлены не на военные цели, а на устрашение мирного населения, и ему плевать на цивилизованные правила ведения войны. Поэтому Белгород, где проживают сотни тысяч людей, рассматривается противником как инструмент давления.

Это <...> слишком лакомая цель для Украины <...> Плевать то, что это все противоречит нормам международного гуманитарного права, что это запрещено какими-то цивилизованными правилами войны. Украинской стороне на это все абсолютно плевать, сказал дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков заявил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта.

До этого сообщалось, что в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины пострадали два бойца подразделения «Орлан» и один мирный житель. Ударам подверглись Краснояружский и Шебекинский округа, повреждены жилые дома и автомобили.

Родион Мирошник
Белгород
Украина
международное право
