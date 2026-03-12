«От всех болезней»: мошенники добрались до аптечек россиян РИА новости: аферисты продают БАДЫ, уверяя, что они помогают от всех болезней

Мошенники создают одностраничные сайты и с помощью агрессивной рекламы в соцсетях предлагают россиянам «уникальные БАДы от всех болезней», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По его словам, доверчивым покупателям предлагают «лечить» усталость, ослабленный иммунитет и сонливость.

Используются поддельные отзывы «благодарных пациентов» и фото «известных врачей». Товар либо вообще не приходит, либо приходит малоэффективная пустышка, — добавили эксперты.

Схема нацелена на людей, озабоченных своим здоровьем, особенно пенсионеров и тех, кто страдает от хронической усталости. Пик активности приходится на март, когда многие испытывают авитаминоз и ищут способы «поддержать организм». Мошенники пользуются этим, продавая чудо-средства по завышенным ценам.

В «Мошеловке» советуют покупать витамины и БАДы только в аптеках или крупных специализированных онлайн-ретейлерах с хорошей репутацией. Перед покупкой обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Не верьте обещаниям «вылечить все болезни» одной таблеткой, — предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники могут использовать поддельные сайты для получения кешбэка. Поддельные сайты с такими предложениями могут отличаться от официальных одной буквой.