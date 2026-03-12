Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 03:25

Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека

Al Hadath: минимум один человек погиб при атаке на танкеры у берегов Ирака

Нефтяной танкер Нефтяной танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Персидском заливе продолжается череда нападений на нефтяные суда, сообщил телеканал Al Hadath. В результате атаки на два танкера у побережья Ирака погиб по крайней мере один член экипажа.

По данным СМИ, нападение на танкеры привело к пожару и человеческим жертвам. Генеральный директор иракского управления портов Фархан аль-Фартуси заявил о спасении 31 моряка с загоревшегося судна. Поиски пропавших продолжаются, об их количестве информации нет. Кто именно стоит за последними атаками, пока не установлено.

Ранее портал Shafaq News сообщал о нападении заминированного катера на третье судно у берегов Ирака. Напряженность в Персидском заливе резко возросла.

До этого стало известно, что военно-морские силы США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники уточняет, что, несмотря на критическую важность этого маршрута для мировой торговли, американское командование считает текущую обстановку в регионе слишком опасной для проведения конвойных операций, сказано в публикации.

танкеры
Ирак
смерти
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
«Провал в Иране»: в США назвали причину звонка Трампа Путину
Названа точная дата наступления астрономической весны в 2026 году
Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу
Обвинения в абьюзе, инвалидность, конфликт с Первым каналом: Чумакову — 45
Трамп похвастался, что сам выбирал название для операции против Ирана
«Шансы нулевые»: спасатели продолжат поиски пропавших в Звенигороде детей
«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране
США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса
Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ
Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае
Озвучена новая сумма средней зарплаты в России
Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ
Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек
Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше
Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака
В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.