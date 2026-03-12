Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека

В Персидском заливе продолжается череда нападений на нефтяные суда, сообщил телеканал Al Hadath. В результате атаки на два танкера у побережья Ирака погиб по крайней мере один член экипажа.

По данным СМИ, нападение на танкеры привело к пожару и человеческим жертвам. Генеральный директор иракского управления портов Фархан аль-Фартуси заявил о спасении 31 моряка с загоревшегося судна. Поиски пропавших продолжаются, об их количестве информации нет. Кто именно стоит за последними атаками, пока не установлено.

Ранее портал Shafaq News сообщал о нападении заминированного катера на третье судно у берегов Ирака. Напряженность в Персидском заливе резко возросла.

До этого стало известно, что военно-морские силы США практически ежедневно отклоняют запросы коммерческих перевозчиков на военное сопровождение судов через Ормузский пролив. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники уточняет, что, несмотря на критическую важность этого маршрута для мировой торговли, американское командование считает текущую обстановку в регионе слишком опасной для проведения конвойных операций, сказано в публикации.