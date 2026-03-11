Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 20:52

Изнасилованную девушку обезглавили и повесили на дереве после йога-тура

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В индийском штате Керала была убита гражданка Латвии Лига Скромане, передает MK.RU. Она приехала в Индию на йога-тур для лечения психического расстройства. Ее обезглавленное тело обнаружили подвешенным к дереву в мангровом болоте.

Двое местных жителей, Умеш и Удаякумар, были приговорены к пожизненному заключению. Однако Эндрю Джордан, партнер погибшей, не верит в объективность расследования и полагает, что осужденные были несправедливо обвинены.

Следствие считает, что мужчины «напичкали» пострадавшую успокоительными и изнасиловали. После этого они попытались скрыть следы преступления.

Судебный процесс начался через четыре года после убийства и сопровождался скандалами. В ходе расследования исчезали вещественные доказательства. В ответ на общественный резонанс власти Индии усилили законодательство в области борьбы с сексуальным насилием.

Джордан заявил, что не будет добиваться пересмотра приговора. Он создаст фонд имени Лиги Скромане для помощи людям с психическими расстройствами и примет участие в съемках документального фильма о гибели девушки.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Любовь Стрелкова из Пермского края погибла на Северном Кипре. Ее тело обнаружили 20 января. Через шесть дней после этого в Испании скончался ее гражданский муж Александр Шеромов. Родственники погибших обеспокоены тем, что местные власти затягивают проведение экспертизы и не предоставляют информацию о причинах смертей.

Индия
смерти
люди
расследования
