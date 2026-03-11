Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 20:42

В АТОР сообщили о наказании для отелей в Дубае, обидевших россиян

АТОР: более 15 отелей Дубая попали в черный список из-за выселения россиян

Фото: IMAGO/Markus Mainka/Global Look Press
Более 15 отелей Дубая попали в черный список за выселение российских туристов и резкое повышение цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Ассоциация проинформировала Минэкономразвития о недобросовестных отельерах, передает ТАСС.

Мы считали своим долгом проинформировать регулятора — Минэкономразвития, что в таких-то отелях позволили себе выселить туристов либо потребовать в три-четыре раза больше денег за размещение, — сказала Ломидзе.

По ее словам, после обращения российского ведомства власти Дубая распорядились не выселять туристов и не поднимать цены. Ситуация нормализовалась на 90%. При этом эксперт отметила, что некоторые ближневосточные авиакомпании также ведут себя непредсказуемо по отношению к россиянам.

Ранее Ломидзе сообщила, что вывезти всех российских туристов из стран Ближнего Востока планируется до 15 марта. По ее словам, в зоне конфликта остается несколько тысяч россиян. Известно, что в момент начала военной операции США и Израиля их число оценивалось примерно в 50 тыс. человек.

АТОР
Майя Ломидзе
отели
Дубай
россияне
