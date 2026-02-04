В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России АТОР: Дагестан стал одним из лидеров раннего бронирования туров в России

Дагестан вошел в десятку регионов России по раннему бронированию туров, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года в сфере туризма, а также основным тенденциям 2026 года. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, республика предлагает большое количество разнообразных программ.

Дагестан — один из безусловных лидеров <…> Дагестан — один из тех немногих регионов, который предложил много программ на акции раннего бронирования на 2026 год. <…> Сейчас можно забронировать туры в республику Северного Кавказа по специальной цене, — уточнила Ломидзе.

Ранее исполняющий директор АТОР уточнила, что наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция и присоединившаяся к Шенгену Хорватия. По ее словам, эти страны выдают визы относительно спокойно, без ужесточения специальных требований.

Также Ломидзе объяснила, что для повышения шансов на получение европейской визы, лучше обратиться к туроператорам. По ее словам, это связано с тем, что они поддерживают постоянное взаимодействие с визовыми центрами и консульствами.