Россияне охладели к отечественным курортам Ломидзе: спрос россиян на туры по стране в 2025 году снизился на 10%

Спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%, заявила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Однако, по ее словам, в то же время выросли самостоятельные бронирования. Это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают: квартиры, апартаменты и небольшие частные отели.

Спрос в сегменте организованного туризма снизился примерно на 10%, в то время как количество запросов и бронирований у агрегаторов увеличилось примерно на столько же, если не больше, — подчеркнула Ломидзе.

Всего в прошлом году жители РФ совершили около 90 млн поездок по стране. Самыми популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград, резюмировала глава АТОР.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок на январь 2026 года. Страна пытается возобновить прием документов после паузы, которая длилась несколько месяцев. Так, визовый центр королевства открыл места на подачу заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.