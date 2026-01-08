Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:45

Россияне охладели к отечественным курортам

Ломидзе: спрос россиян на туры по стране в 2025 году снизился на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%, заявила в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Однако, по ее словам, в то же время выросли самостоятельные бронирования. Это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают: квартиры, апартаменты и небольшие частные отели.

Спрос в сегменте организованного туризма снизился примерно на 10%, в то время как количество запросов и бронирований у агрегаторов увеличилось примерно на столько же, если не больше, — подчеркнула Ломидзе.

Всего в прошлом году жители РФ совершили около 90 млн поездок по стране. Самыми популярными направлениями стали Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Калининград, резюмировала глава АТОР.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок на январь 2026 года. Страна пытается возобновить прием документов после паузы, которая длилась несколько месяцев. Так, визовый центр королевства открыл места на подачу заявлений в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Россия
туристы
направления
Майя Ломидзе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинца призвали в ВСУ без одной части тела
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка скончалась после лечения «смертельным» сиропом
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.