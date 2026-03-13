Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026

В США раскрыли, как связаны угрозы Зеленского в адрес Орбана с Ираном

Политолог Самуэли: раздражение Зеленского из-за Орбана связано с позицией по ЕС

Резкие выпады президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана связаны с его желанием добиться поражения действующей венгерской власти на предстоящих парламентских выборах, заявил американский политолог Джордж Самуэли. По его словам, которые приводят «Известия», угрозы Зеленского в адрес соседа также обусловлены тем, что Будапешт против вступления Украины в Евросоюз.

Гнев и раздражение Зеленского — это, по сути, накопление всех этих претензий. Но самое главное — он хочет, чтобы Орбан потерпел поражение 12 апреля, и поэтому он изо всех сил старается создать как можно больше препятствий для венгерского правительства, — полагает Самуэли.

Кроме того, напомнил он, ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание США от Украины. Вашингтон, вовлеченный в конфликт с Ираном, вынужден перебрасывать союзникам в регионе системы Patriot, на которые рассчитывал Киев. Это, а также рост цен на энергоносители и позиция американского лидера Дональда Трампа по украинской безопасности, лишь усиливают нервозность Зеленского, подчеркнул Самуэли.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Зеленский уже стал главной фигурой в венгерских парламентских выборах. По его словам, политик рассчитывает сформировать соседнее правительство с проукраинской оппозицией во главе и для этого стремится сместить Орбана.

