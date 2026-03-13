В Подмосковье изменили формат организации работ по капремонту Губернатор Воробьев: за капремонт будет отвечать один подрядчик

В Подмосковье за капремонт каждого дома будет отвечать один подрядчик, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в регионе запустят техобследование зданий, пишет интернет-изданию Regions.

Рассчитываю, что в этом году программа пройдет на новом уровне: с четкими сроками, порядком на площадках и максимальным вниманием к жителям, — заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что теперь контракты с подрядчиками будут заключать на год вместо трех. По его словам, это позволит жителям лучше понимать сроки выполнения работ.

Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по ремонту подъездов жилых домов. По заявлениям заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, содержание подъездов находится на особом контроле.