Губернатор Подмосковья наградил бойцов отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил бойцов отряда БАРС от имени президента, сообщает 360.ru. Медали получили пять участников объединения из Каширы, Домодедова, Одинцова и Орехово-Зуева.

Добровольческий отряд БАРС — это боевое братство, которое зарекомендовало себя своим патриотизмом, профессионализмом, выполняя очень сложные, опасные, крайне важные для нашей страны задачи, — заявил Воробьев.

Награждение состоялось в преддверии 23 Февраля. Губернатор отметил, что отряд БАРС полностью состоит из добровольцев.

Ранее Воробьев рассказал, что третий модуль программы «Герои Подмосковья» будет посвящен региональному и муниципальному управлению. Он подчеркнул, что переподготовку пройдут кадры из числа участников СВО.