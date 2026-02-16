Воробьев рассказал о новом модуле программы «Герои Подмосковья»

Третий модуль программы «Герои Подмосковья» будет посвящен региональному и муниципальному управлению, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что переподготовку пройдут кадры из числа участников СВО, сообщает 360.ru.

Сегодня стартует третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что бойцы СВО смогут попробовать новые профессии на практике. По его словам, всего участие в данной программе примут 65 человек.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области с 1 сентября 2025 года действует факультет для войск беспилотных систем — он работает на базе высшего общевойскового командного училища. Именно там проводят специализированную подготовку операторов дронов для участия в СВО.