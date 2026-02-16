Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:02

Воробьев рассказал о новом модуле программы «Герои Подмосковья»

Губернатор Воробьев: модуль программы «Герои Подмосковья» посвятят управлению

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: kremlin.ru
Третий модуль программы «Герои Подмосковья» будет посвящен региональному и муниципальному управлению, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что переподготовку пройдут кадры из числа участников СВО, сообщает 360.ru.

Сегодня стартует третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства, — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что бойцы СВО смогут попробовать новые профессии на практике. По его словам, всего участие в данной программе примут 65 человек.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области с 1 сентября 2025 года действует факультет для войск беспилотных систем — он работает на базе высшего общевойскового командного училища. Именно там проводят специализированную подготовку операторов дронов для участия в СВО.

Московская область
СВО
кадры
переподготовка
