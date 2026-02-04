Воробьев рассказал об обучении операторов БПЛА в Подмосковье Воробьев: в Подмосковье действует факультет для войск беспилотных систем

В Московской области с 1 сентября 2025 года действует факультет для войск беспилотных систем — он работает на базе высшего общевойскового командного училища, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Именно там проводят специализированную подготовку операторов дронов для участия в СВО. По его словам, свыше половины курсантов в роте будущих командиров подразделений БПЛА — это бывшие бойцы спецоперации.

Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется, — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что сегодня училище — это современный учебный центр, оснащенный передовыми тренажерными комплексами для подготовки наводчиков — операторов бронетехники, компьютерными классами и лабораторией. В распоряжении учреждения находятся два тактических полигона.

На полигонах курсанты отрабатывают ведение боя, штурм зданий и населенных пунктов в обстановке, максимально приближенной к боевой. Здесь же они обучаются навыкам первой помощи и эвакуации раненых. Тренировки не прекращаются ни днем ни ночью.

Ранее Воробьев сообщил, что в Московской области в 2026 году продолжат действовать 36 мер поддержки участников СВО. По его словам, бойцам помогают адаптироваться, найти работу, освоить новые навыки, получить выплаты и не только.