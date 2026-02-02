Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году

В Московской области в 2026 году продолжат действовать 36 мер поддержки участников СВО, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, бойцам помогают адаптироваться, найти работу, освоить новые навыки, получить выплаты и не только.

У нас сложилась система, алгоритмы, настроенные на заботу, чуткое и внимательное сопровождение каждого бойца и каждой семьи. Реабилитация, оформление документов, трудоустройство, льготы для детей — все это должно предоставляться максимально быстро, четко, в комфортном для заявителя режиме, — подчеркнул Воробьев.

В частности, в подмосковном центре реабилитации «Ясенки» уже восстановились 580 человек, а в центре имени А. И. Мещерякова — 275 бойцов. Помимо этого, в регионе для бойцов с тяжелыми ранениями и инвалидов в целом адаптировали 209 объектов в регионе, в том числе больницы, пешеходные переходы и остановки.

Ранее Воробьев навестил бойцов СВО в санатории «Солнечногорский». Губернатор отметил, что в центре предусмотрено 400 мест для пациентов, а персонал насчитывает 35 специалистов. Он подчеркнул, что бойцы могут проходить лечение вместе с близкими.