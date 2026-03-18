Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации

Туристические агентства и операторы не исчезнут, даже несмотря на развитие технологий для самостоятельных путешествий, заявил на пресс-конференции «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?» в НСН глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, психологически людям важно, чтобы за их отдых кто-то отвечал профессионально, передает корреспондент NEWS.ru.

Эксперт отметил, что работает в туризме почти 40 лет и около 25 лет слышит прогнозы о скорой смерти агентств. Однако на практике число организованных туристов в России за последние четыре года только растет. Клиентам нужен тот, кто поможет выбрать направление, отвечает за качество и решает проблемы.

Лучшее доказательство — недавний конфликт на Ближнем Востоке. На горячую линию «Турпомощи» в первые дни обратились более 78% самостоятельных путешественников. Организованные туристы звонили редко и в основном с вопросами о связи с оператором, но быстро успокаивались, получив инструкции.

Поэтому количество организованных туристов, с моей точки зрения, будет расти. Самостоятельные? Ну, мы видим по откликам, что все-таки в этих ситуациях, в которые они попадают, и при планах «Ковер», и при всех остальных, они самостоятельно не могут решить вопросы ни с авиакомпаниями, ни с отелями, ни с местными властями, — заключил Осауленко.

Ранее глава «Турпомощи» заявил, что в РФ не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.