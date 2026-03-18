18 марта 2026 в 16:42

«Вспоминать не будем»: глава «Турпомощи» о путешествиях на Ближний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В РФ не будут думать о путешествиях на Ближний Восток до тех пор, пока война не закончится, заявил NEWS.ru глава «Турпомощи» Александр Осауленко в рамках пресс-конференции на тему: «10 млрд убытков. Как геополитика меняет туристический рынок?», которая проходит в пресс-центре НСН. По его словам, в постановлении правительства по ограничению туризма указаны как минимум восемь стран.

Если говорим про туризм, однозначно до тех пор пока ситуация будет развиваться в том русле, как она развивается, про туризм не будем вспоминать, — отметил он.

По словам Осауленко, зарубежные авиакомпании уже потихоньку возобновляют рейсы. В целом такие популярные направления, как Ближний Восток, быстро восстанавливаются после окончания боевых действий, объяснил эксперт, указывая на опыт предыдущих лет.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

путешествия
туризм
Ближний Восток
россияне
