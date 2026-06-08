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08 июня 2026 в 12:17

Отчисление студентки из-за написанного ИИ диплома признали незаконным

Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки из-за ИИ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки московского вуза, чью дипломную работу система проверки ошибочно сочла сгенерированной нейросетью, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Известно, что студентка трижды загружала диплом на проверку.

Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы, — говорится в материалах.

Первая оценка показала 41,91% «ИИ-контента». При повторной проверке оценка была 70%. Третья загрузка показала уже 11,92% «ИИ-контента». Университет отказался учитывать третий результат, заявив о пропуске срока подачи. Однако суд указал, что крайний день приходился на воскресенье и срок должен был быть перенесен на ближайший рабочий день.

Суд установил, что студентку не пригласили на заседание, а приказ об отчислении был подписан в тот же день. В итоге студентку восстановили на обучении, обязали вуз допустить диплом к защите и взыскали компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей и штраф 20 тыс. рублей.

Ранее замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец заявила, что россияне начали сталкиваться с новым видом «косвенных» фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде. По ее словам, большинство современных ИИ-моделей обучались на западном или китайском контенте, из-за чего могут транслировать чуждые ценностные установки.

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